Prozess am Landgericht Kinder über Jahrzehnte missbraucht: Mann in Dessau zu Haftstrafe verurteilt

Vor dem Landgericht in Dessau-Roßlau ist ein Mann am Donnerstag zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Er soll sich über zwei Jahrzehnte lang an Kindern vergangen haben.