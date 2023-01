Freispruch, Haft oder Psychiatrie? Todesdrohungen und Kettensägen-Attacke: Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Haft

Ein psychisch kranker Mann, der im Saalekreis seinen Nachbarn attackierte, soll vier Jahre in Haft und anschließend in die Psychiatrie, fordert die Staatsanwaltschaft in Halle. Der Verteidiger des Mannes plädiert dagegen auf Freispruch.