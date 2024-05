Verbotene SA-Parole Prozess gegen Björn Höcke vor dem Ende: Anti-AfD-Demo vor dem Justizzentrum in Halle

Am Dienstag könnte in Halle ein Urteil gegen den AfD-Politiker Björn Höcke fallen. Er soll 2021 in Merseburg eine verbotene Nazi-Parole benutzt haben. Am Morgen protestierten Dutzende Demonstranten gegen den rechtsextremen Politiker.