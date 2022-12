Darum bekommen Bürger in Sachsen-Anhalt eine SMS vom Staat

Im Dezember testen Bund und Länder eine neue Technologie. Dazu sollen auch in Sachsen-Anhalt zu einem bestimmten Zeitpunkt Nachrichten auf die Handys der Bürger verschickt werden. Die MZ erklärt, was dahinter steckt.

Mit dem "Cell-Broadcasting" testen die Behörden am 8. Dezember einen Probealarm per SMS-Nachricht.

Halle (Saale)/MZ/dpa - Am 8. Dezember ab 11 Uhr soll es soweit sein: Dann erscheint auf millionen Handys in Deutschland eine neue SMS-Nachricht. Der Absender: die Regierung. Zum ersten Mal wollen so auch die Behörden in Sachsen-Anhalt eine neue Technologie testen.