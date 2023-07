Hund, Katze und Kaninchen kosten immer mehr. Nicht nur die Futterkosten steigen, sondern auch die Preise beim Tierarzt. Das wird auch in Auffangstationen spürbar.

Preisschock bei Tierfutter und Arztkosten belastet Halter in Sachsen-Anhalt zunehmend

Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland.

Halle/MZ - Die Besitzer von Vierbeinern müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Das zeigen Daten der Firma Statista. Demnach sind die Preise für Tiernahrung seit 2020 um etwa ein Drittel gestiegen. Gerade innerhalb der letzten zwölf Monate ging es im Schnitt um etwa 20 Prozent nach oben, wobei bei Spezialnahrung noch weitaus heftigere Sprünge zu beobachten sind. „Wir stellen durchaus fest, dass es Menschen gibt, die sich ihren Hund oder ihre Katze nicht mehr leisten können“, sagte Rudolf Giersch, Landesvorsitzende des Deutschen Tierschutzbunds in Sachsen-Anhalt, der viele Tierheime betreibt. Verstärkt werde die Situation zudem von gestiegenen Arztkosten. „Durch die neue Gebührenordnung haben sich die Preise teilweise verdoppelt“, so Giersch.