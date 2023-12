Der Notstand spitzt sich zu: Nur noch jede zweite Praxis kann neue Patienten aufnehmen. Hinzu kommen Nachholeffekte aus der Pandemie. In kommenden Jahren verschärft die Ruhestandswelle die Lage.

Praxen nehmen keine neuen Patienten mehr an

Zahnärzte in Sachsen-Anhalt

Nur noch jede zweite Zahnarzt-Praxis in Sachsen-Anhalt kann neue Patienten annehmen

Halle/MZ. - Für Patienten in Sachsen-Anhalt wird es immer schwieriger, einen Zahnarzt zu finden. Viele Praxen sind voll und können keine neuen Klienten mehr aufnehmen. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) warnt: „Die Versorgungslage spitzt sich zu. Wir können die vielen Anfragen von Bürgern, die in ein Versorgungsloch zu fallen drohen, kaum noch bewältigen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Jochen Schmidt. „Praxen mit freien Kapazitäten lassen sich kaum noch in unmittelbaren Regionen der Zahnarztsuchen finden.“