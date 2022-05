Post vom Impfgegner: Ärzte erhalten Drohschreiben in Praxen

Drohbriefe aus dem Impfgegner-Milieu: Ärzte berichten von einschüchternden Schreiben in ihre Praxen.

Magdeburg/MZ - Sie sollen die Corona-Pandemie stoppen, indem sie möglichst viele Menschen impfen - doch immer wieder werden Ärzte in Sachsen-Anhalt aufgrund ihrer Arbeit bedroht. Die warnenden Briefe kommen offenkundig aus dem Impfgegner- und „Querdenker“-Milieu: In den Schreiben wird den Ärzten mit persönlichen Konsequenzen vor Gericht gedroht, wenn sie sich am Spritzen der angeblich „experimentellen Impfstoffe“ beteiligen.