Polizisten sollen ab 2023 Bodycams erhalten - Datenschützer kritisiert Pläne

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Polizisten sollen schon ab 2023 mit sogenannten Bodycams ausgerüstet werden. Die kleinen Videokameras an der Uniform können brenzlige Situationen im Dienst mitfilmen und so aussagekräftige Beweismittel erstellen. In erster Linie will die Koalition aus CDU, SPD und FDP mit den Geräten aber Landesbeamte vor tätlichen Angriffen schützen.