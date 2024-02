Ruhezeiten eingehalten? Fahrzeug in Ordnung? Ladung gesichert? Die Polizei kontrolliert ab dem 19. Februar in Sachsen-Anhalt verstärkt den Verkehr. Was dahintersteckt und welche Fahrzeuge die Beamten besonders im Blick haben.

Blitzermarathon in Sachsen-Anhalt: Wo und wen die Polizei in dieser Woche verstärkt kontrolliert

Großeinsatz für die Polizei: In Sachsen-Anhalt kommt es in der Woche vom 19. bis 23. Februar wie hier am Parkplatz Plötzetal an der A14 zu vermehrten Kontrollen auf den Straßen.

Magdeburg. - In dieser Woche wird auf den Straßen in Sachsen-Anhalt wieder verstärkt kontrolliert. Sachsen-Anhalts Polizei beteiligt sich an der internationalen Roadpol-Kontrollwoche „Truck & Bus“.

Bis Sonntag nehmen die Beamten besonders den gewerblichen Personen- und Güterverkehr in den Blick. Es geht laut Innenministerium um die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten bei den Berufskraftfahrern, den technischen Zustand der Fahrzeuge und die Ladungssicherheit.

Kontrollwoche für Busse und Lkw - Polizei Sachsen-Anhalt im Dauereinsatz

„Unfälle mit Lkw-Beteiligung haben oft schwere Folgen, weil die Fahrzeuge durch ihre Größe und ihr Gewicht ein höheres Gefahrenpotenzial aufweisen“, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).

Im Fokus stehen unter anderem besonders Bundesstraßen und Autobahnen. So wird beispielsweise in der Stadt Südliches Anhalt, Ortsteil Prosigk, direkt an der B183 kontrolliert.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stendal fand am Montag eine Kontrolle auf dem B71 Parkplatz Langer Heinrich statt. Insgesamt seien 25 Fahrzeuge kontrolliert worden. Es wurden unter anderem Verstöße gegen das Fahren ohne Fahrerkarte und Ruhezeitverstöße festgestellt, so die PI auf Nachfrage.

"Es kam auch zu Geschwindigkeitsverstößen. In einem Fall wurde ein defektes Rad am Lkw festgestellt. Dieses befand sich jedoch an der Liftachse. Nach dem Hochziehen des Rades wurde die Weiterfahrt zur nächsten Werkstatt zum Reifenwechsel gestattet", heißt es von Seiten der Polizei.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Magdeburg werden entlang der Autobahnen A2, A14 und A36 vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Kontrollen der Polizei sollen Verkehr nicht behindern - Wo ist genug Platz?

Kontrolliert werden könne jedoch nur, wo auch ausreichend Platz ist, so die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau auf Nachfrage. Der Verkehr solle nicht behindert werden.

Denn falls beispielsweise Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten wurden, kann der Fahrzeugführer nicht einfach weiterfahren und muss im Bereich der Kontrolle auch parken können.

Sachsen-Anhalt: Polizei kontrolliert verstärkt Lkw und Busse

Es handelt sich um die erste von insgesamt sechs geplanten Aktionswochen in diesem Jahr. Roadpol steht für European Roads Policing Network, das ist eine Nicht-Regierungsorganisation, die aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union hervorgegangen ist, wie es zur Erklärung hieß.

Laut Innenministerium waren bei den drei Aktionswochen „Truck & Bus“ im Vorjahr mehr als 1350 Fahrzeuge in Sachsen-Anhalt kontrolliert worden, bei fast jedem zweiten wurden Verstöße festgestellt.

Es gab vor allem technische Mängel, aber auch Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Bei fast 100 Fahrzeugen seien die Mängel so erheblich gewesen, dass die Fahrer nicht weiterfahren durften.