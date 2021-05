Polizei von Sachsen-Anhalt im Corona-Marathon: Beamte erteilen allein im April 2.000 Platzverweise

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hat eine Zwischenbilanz der Corona-Einsätze der Landespolizei gezogen. Allein im April erteilten Beamte landesweit 1.929 Platzverweise aufgrund von Verstößen, sagte Stahlknecht am Samstag. Die Polizei ist demnach im Dauereinsatz. Vom 3. April bis zum 1. Mai habe es insgesamt 137.456 Kontrollmaßnahmen gegeben. Stahlknecht dankte den Beamten am Samstag nach einer Kabinettssitzung. ...

Sachsen-Anhalt: Corona-Kontrollen münden nur selten in Verfahren

Die fast 140.000 Kontrollen mündeten laut Ministerium nur selten in Verfahren: 134 Strafanzeigen und 514 Ordnungswidrigkeiten registrierte die Polizei. „In den absolut überwiegenden Fällen zeigten sich die Betroffenen einsichtig, so dass in vielen Fällen keine Sanktionierung erforderlich war“, so das Ministerium. „In Einzelfällen“ hätten sich Beschuldigte widersetzt. Die mit Abstand meisten Straftaten machten illegale Personenansammlungen aus (129 Straftaten). Kontrolliert hatte die Polizei insgesamt 1.234 Gruppen und 5.168 Personen.

Polizei von Sachsen-Anhalt: 7.500 Kontrollen wegen Kontaktverbots

Die Polizei kontrollierte demnach auch Tourismus- und Herbergsbetriebe, die in der Pandemie zwangsweise schließen mussten. Bei 14.000 Kontrollen registrierten die Beamten eine Straftat und 102 Ordnungswidrigkeiten. In Gaststätten und Bars zählte die Polizei bei 29.000 Kontrollen zwei Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit.

Bei Verstößen gegen das Kontaktverbot hagelte es Ordnungswidrigkeiten. Rund 7.500 Kontrollen führten zu 352 Verfahren, so das Ministerium. (mz)