Im Anschluss an eine Großrazzia gegen dutzende illegale Wohnungsbordelle in Sachsen-Anhalt werden neue Ermittlungsergebnisse bekannt. Die mutmaßlichen Schleuser und Zuhälter unterhielten offenbar Verbindungen in Länder in Asien und Südamerika – und sie horteten Bargeld, Uhren und Handtaschen.

Bei der Razzia am Mittwoch waren 500 Beamte im Einsatz.

Halle/MZ - Nach Razzien gegen mutmaßliche Schleuser und Zuhälter zeigen neue Ermittlungsergebnisse, wie gut vernetzt die Bande offenbar war. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) stellte die Beamten bei Durchsuchungen von über 30 Wohnungsbordellen in unterschiedlichen Regionen Sachsen-Anhalts 16 illegal arbeitende Prostituierte fest. Sie stammten demnach aus Thailand, Kolumbien und China.