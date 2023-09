Mehr Polizistinnen in Sachsen-Anhalt: Anteil der Frauen stark gestiegen

Halle (Saale)/MZ - Die Einstellungswellen vergangener Jahre haben den Frauenanteil in Sachsen-Anhalts Polizei deutlich erhöht. Fast ein Drittel des Personals ist mittlerweile weiblich: Der Frauenanteil unter den 6.400 Beamten liegt laut Landesinnenministerium aktuell bei 30 Prozent. Zum Vergleich: Noch 2010 lag er bei 17 Prozent, war also halb so groß.