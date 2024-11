Polizei in Sachsen-Anhalt bekommt mehr Kontrolle

Junge Polizeibeamte nach Abschluss ihrer Ausbildung an der Fachhochschule in Aschersleben.

Magdeburg/MZ - Die schwarz-rot-gelbe Koalition in Magdeburg schafft die neue Position eines „unabhängigen Polizeibeauftragten“. Das sieht eine von der Staatskanzlei verfasste Beschlussvorlage vor, über die die Landesregierung am Dienstag beraten will und die der MZ vorliegt. Der Beauftragte soll Beschwerden von Bürgern über Fehlverhalten der Landespolizei entgegennehmen und Vorwürfe aufklären.