Frau in Genthiner Wohnung erschossen: Hat Jäger sie getötet? - Was bisher bekannt ist

In Genthin wurde am Donnerstagmorgen eine Frau in einer Wohnung erschossen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Genthin/vs - Eine 39-jährige Frau ist am frühen Donnerstag in einer Wohnung in Genthin erschossen worden. „Es wird etwa gegen 1 Uhr gewesen sein“, so Thomas Kramer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal, gegenüber der Volksstimme. Der tödliche Schuss soll aus dem Gewehr ihres 50-jährigen Bekannten gekommen sein, in dessen Wohnung sich die Tat abspielt haben soll.