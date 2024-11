Am 11. November startet ein weiterer Blitzermarathon. Wen die Polizei im Visier hat und wo in Sachsen-Anhalt geblitzt und kontrolliert wird.

In Sachsen-Anhalt startet am 11. November ein neuer Blitzermarathon.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Montag beginnt ein neuer Blitzermarathon – auch in Sachsen-Anhalt. Vom 11. bis 17. November wird die Polizei dann vermehrt den gewerblichen Personen- und Güterverkehr ins Visier nehmen.

Polizei: Blitzer-Marathon in Sachsen-Anhalt ab Montag

Dabei schauen sich die Beamten laut dem Innenministerium Sachsen-Anhalts unter anderem die Lenk- und Ruhezeiten der Berufskraftfahrer sowie die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen genauer an.

Auch der technische Zustand der Fahrzeuge sowie die Ladungssicherheit werde Teil der Kontrollen sein.

Blitzermarathon in Sachsen-Anhalt: Lkw und Busse im Visier der Polizei

In Sachsen-Anhalt wird beispielsweise am 12. November auf dem Parkplatz Börde Nord an der A2 in Richtung Hannover kontrolliert, heißt es. Im Fokus stehen Bundesstraßen und Autobahnen.

Der Blitzermarathon träft den Namen "Truck & Bus". Bei den letzten Kontrollwochen dieser Art im Mai kontrollierte die Polizei Sachsen-Anhalts nach Angaben des Innenministeriums mehr als 800 Fahrzeuge.

Polizei in Sachsen-Anhalt: Kontrolle von Bussen und Lkw im November

"Die häufigsten Verstöße betrafen die nicht eingehaltenen Lenk- und Ruhezeiten (über 280 Fälle), gefolgt von der falschen Bedienung des Tachographen (knapp über 200 Fälle). In über 60 Fällen wurde die Weiterfahrt aufgrund schwerwiegender Verstöße untersagt", heißt es weiter. Bereits vom 19. bis 25. Februar und vom 13. bis 19. Mai fanden "Truck & Bus"-Kontrollen statt.

Im Jahr 2023 wurden bei den Lkw- und Buskontrollen bei fast jedem zweiten angehaltenen Fahrzeug Verstöße festgestellt.