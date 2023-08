In Sachsen-Anhalt üben Spürhunde aus ganz Deutschland den Einsatz gegen Bombenleger. Dabei zählen nicht nur sensible Nasen, sondern auch eine enge Bindung zwischen Mensch und Tier. Wie Polizisten und ihre Vierbeiner trainieren.

Polizistin Belinda Reinholz und Hündin Phoenix gehen bei einer Übung in der Sparkasse in Wittenberg auf Suche nach verstecktem Sprengstoff.

Wittenberg/MZ - Phoenix erstarrt mitten in der Bewegung. Gerade noch ist die Hündin durch den Konferenzraum der Sparkasse in Wittenberg gewuselt, hat die Nase in jede Ecke gesteckt, in jede Ritze, unter jeden Stuhl. Nun hockt der Holländische Schäferhund wie versteinert auf dem Teppich. Vor ihm: Eine in Folie gehüllte weiße Masse. Sie riecht beißend, etwas süßlich. Es ist echter Sprengstoff. Doch es dringt kein Laut aus dem Maul der Hündin. Gut so. Bellen könnte die zehn Kilogramm Sprengstoff zur Explosion bringen. Nun, falls ein schallempfindlicher Zünder montiert wäre. Ist er nicht, das ist nur eine Übung. Und die hat der Sprengstoffspürhund mit Bravour gemeistert.