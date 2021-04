Politiker in der Hass-Spirale

Halle (Saale) - Es ist ein neuer Tiefpunkt für die politische Kultur in Sachsen-Anhalt. Ein Abgeordneter wird beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen und verletzt. Zwar laufen die Ermittlungen im Fall des attackierten AfD-Politikers Ulrich Siegmund noch, anhand der bekannten Fakten scheint aber klar: Hier sollte ein Politiker mit Gewalt vom Wahlkampf und politischen Wettstreit ferngehalten werden.

Es ist die nächste Eskalationsstufe zu dem, was diese Zeitung jüngst aus dem (gezwungenermaßen) digitalen Wahlkampf berichtete: Dort schlägt Politikerinnen teils ungefiltert der Frauenhass entgegen - so sehr, dass einige Spitzenkandidatinnen nur noch mit Widerwillen soziale Netzwerke wie Facebook nutzen, obwohl sie dort theoretisch viele tausend Wähler erreichen könnten.

Niemand darf sich an solche Zustände gewöhnen. Leider geschieht dies mehr und mehr. Man sieht es an den Landtagssitzungen, in denen Beschimpfungen und Unterstellungen jenseits von Argumenten längst Standard sind. Das liegt zu großen Teilen an der radikal auftretenden AfD, aber nicht allein. Solch ein Klima strahlt langfristig aus, jetzt auch auf den Wahlkampf. Es schadet demokratischen Institutionen. Und ihrem Versprechen: dass im politischen Wettstreit allein das bessere Argument zählt. (mz/Jan Schumann)

Den Autor erreichen Sie unter: jan.schumann@mz.de