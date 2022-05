Pleite von Billiganbietern: Sachsen-Anhalts Stadtwerke nehmen tausende Neukunden auf

Wegen massiv gestiegener Energiepreise haben viele Billig-Anbieter in Deutschland den Geschäftsbetrieb eingestellt. Die Regionalversorger und Stadtwerke in Sachsen-Anhalt müssen nun mehrere tausend Kunden aufnehmen.

Halle/MZ - Wegen massiv gestiegener Energiepreise haben viele Billig-Anbieter in Deutschland den Geschäftsbetrieb eingestellt. Die Regionalversorger und Stadtwerke in Sachsen-Anhalt müssen nun mehrere tausend Kunden aufnehmen. Wie eine MZ-Recherche ergab, hat Envia-M seit Oktober 2021 rund 30.500 zusätzliche Kunden in Mitteldeutschland zu versorgen, bei den Stadtwerken sind es häufig jeweils einige hundert Haushalte (siehe Grafik). „Wir sorgen dafür, dass diese Menschen nicht in dunklen oder kalten Wohnungen sitzen“, sagt Ulrike Mathis, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bernburg. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt kritisiert jedoch, dass den Neukunden Strom und Gas nur zu extrem hohen Preisen angeboten werden.