Geretteter Lost Place Planetarium Halle - Gasfossil auf dem Weg zu den Sternen

Ein halbes Jahrhundert lang wartete der historische Gasometer am Holzplatz in Halle auf den Abrissbagger oder eine Zukunftsidee. Dann half die verheerende Flut vor zehn Jahren, die baufällige Backsteinruine in Deutschlands modernstes Planetarium zu verwandeln.