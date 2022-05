Pipeline lahmgelegt? Aktivisten ketten sich bei Halle an Rohren fest

Fienstedt/MZ - - Sie wollen die Nutzung fossiler Brennstoffe in Deutschland beenden - und greifen dafür zu drastischen Mitteln: Zwei Umweltaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich am Donnerstag in Fienstedt (Saalekreis) an einer Station der RRB-Ölpipeline von Rostock nach Böhlen zu schaffen gemacht - und diese nach eigener Aussage für mehrere Stunden lahmgelegt. „Seit heute morgen um 9 Uhr steht die RRB-Öl-Pipeline still“, verkündete die Protestbewegung in einer Online-Meldung. Dazu sei das Notfall-Absperrsystem aktiviert worden. Ob es tatsächlich zu einem Stillstand kam und ob ein Schaden entstanden ist, konnten am Donnerstagnachmittag weder Polizei noch das Chemieunternehmen Dow, das die Pipeline betreibt, sagen.