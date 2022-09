Die lange Trockenheit in Sachsen-Anhalt hat Steinpilz und Co. zuletzt kaum wachsen lassen. Das sorgte für Frust bei vielen Pilzsammlern. Nun rechnen Experten jedoch wieder mit steigenden Chancen - zumindest, wenn man weiß, wo man suchen muss.

Aufgrund anhaltender Feuchtigkeit in Sachsen-Anhalt steigen in den kommenden Tagen die Chancen für Pilzsammler.

Halle/MZ - Lange sah es nach einer miserablen Saison für Pilzsammler aus, doch nun wächst die Hoffnung: Laut dem Landesverband der Pilzsachverständigen in Sachsen-Anhalt steigen in den kommenden Tagen wieder Chancen, Steinpilz, Marone und Co. in den hiesigen Wäldern zu finden.