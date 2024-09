Gehörlose in Sachsen-Anhalt Pilotprojekt in Halle: Warum eine Schulklasse als einzige im Land Gebärdensprache lernt

Die 6.2 des Giebichenstein-Gymnasiums in Halle hat ein besonderes Fach: Als einzige Regelschüler in Sachsen-Anhalt lernen die Mädchen und Jungen hier Gebärdensprache. Warum das ein Mädchen besonders glücklich macht, wie die Gebärde für „Red Bull“ aussieht und warum Witze auch in der Stille zünden.