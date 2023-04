Behinderten-WG braucht Hilfe Kein Einzelfall: Behörde will Rundum-Betreuung in Weißenfels nicht zahlen

Seit Jahren leben drei Mehrfach-Behinderte gemeinsam in einer WG in Weißenfels. Nun will die Sozialagentur des Landes nicht mehr für die komplette Betreuung aufkommen. Was das für die Betroffenen bedeutet - und warum das wohl kein Einzelfall ist.