Halle/MZ - Die Deutsche Bahn bekommt ihre Personalprobleme auf Stellwerken in Sachsen-Anhalt nicht in den Griff – nun hat es auch den Fernverkehr massiv getroffen. „Zeitweise herrschte mittleres Chaos“, sagte Peter Panitz, Geschäftsführer der Landesnahverkehrsgesellschaft Nasa, am Donnerstag der MZ. Die Nasa hat nun den Druck erhöht: Per Brandbrief an den Vorstand der Bahn-Tochter DB Netz forderte Panitz Besserung.