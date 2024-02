Erste Städte in Sachsen-Anhalt testen Künstliche Intelligenz (KI). Neue Technologie könnte auch Anträge schneller bearbeiten und Mitarbeiter entlasten. Wie sie Kommunen schon jetzt nutzt.

Kommunen in Sachsen-Anhalt testen bereits KI-Systeme.

Halle/MZ. - Fachkräftemangel, Überlastung und Bürokratiewirrwarr: Die Verwaltungen in Sachsen-Anhalt kämpfen gegen viele Probleme. Hoffnung liegt dabei zunehmend auf Künstlicher Intelligenz (KI). Erste Kommunen experimentieren bereits, doch noch wird sie nur vereinzelt eingesetzt, wie eine Umfrage der MZ ergab. Dabei könnte in Behörden vieles schneller und effizienter funktionieren, sagen Experten. In Sachsen-Anhalt nutzen Kommunen KI-gesteuerte Systeme bisher niedrigschwellig im Bereich Kommunikation.