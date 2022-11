Per Mini-Shuttle ins Dorf? So wollen Forscher den Nahverkehr im ländlichen Sachsen-Anhalt verbessern

Das 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr kommt. Aber was nutzt es, wenn kaum ein Bus fährt? Welche Ideen es für ein besseres Angebot auf dem Land gibt.

Ist das der Nahverkehr der Zukunft im ländlichen Sachsen-Anhalt? In Stolberg (Mansfeld-Südharz) hat die Uni Magdeburg diesen autonom fahrenden Minibus getestet.

Magdeburg - Drei Monate Neun-Euro-Ticket im Sommer haben ausgereicht, um die Schwächen des öffentlichen Nahverkehrs gnadenlos offenzulegen: Zu wenig Züge. Zu wenig Busse. Zu wenig Personal. Zu viele Baustellen. Und auf dem Land Busfahrpläne, die sich oft nur nach den Schulzeiten richten. Mit der Einigung zwischen dem Bund und den Ländern auf das 49-Euro-Ticket in der vergangenen Woche steht die Frage nun wieder im Raum: Was nützt ein günstiger Fahrschein, wenn auf dem Dorf kaum ein Bus fährt? Und wie kann Mobilität in ländlichen Gebieten gesichert werden?