Paprika statt Warndreieck: Die kuriosesten Polizeimeldungen des Landes im Jahr 2016

Magdeburg - Polizisten in Sachsen-Anhalt sind nicht nur Kriminellen auf der Spur. In ihrem Alltag werden sie auch immer wieder Zeugen merkwürdiger, rätselhafter oder witziger Ereignisse.

Das waren die kuriosesten Polizeimeldungen des Jahres 2016

Nickerchen auf Beschleunigungsstreifen: Mitten auf einem Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn 9 bei Weißenfels hat ein Mann im Januar seinen Wagen abgestellt und ist darin eingeschlafen. Die Polizei überraschte den 63-Jährigen bei einer Streifenfahrt.

Flucht halbnackt: Ein Ladendetektiv stellte im Januar in Magdeburg zwei Männer zur Rede, die in einem Geschäft Kosmetikartikel eingesteckt hatten. Beide flüchteten. Der 37-Jährige verfolgte sie und bekam einen an der Jacke zu fassen. Der Dieb schlüpfte jedoch geschickt aus der Kleidung heraus. Der Detektiv griff erneut zu - und packte den Flüchtenden nun am Hemd. Aber auch aus diesem konnte sich der Mann herauswinden. Mit nacktem Oberkörper floh der Unbekannte.

Katzen lösen Brandmelder aus: Weil seine Katzen Feueralarm ausgelöst haben, ist ein Mann in Stendal im März der Polizei ins Netz gegangen. Rettungskräfte waren wegen des Alarms in die Wohnung gerufen worden. Der Mann hatte einen Pappkarton auf dem Herd stehen lassen. Vermutlich waren seine Katzen an den Drehknopf des Herdes gekommen und hatten ihn eingeschaltet. Während des Einsatzes entdeckten Polizei und Feuerwehr Drogen und verbotene Waffen.

Sexspielzeug löst Polizeieinsatz aus: Ein Sexspielzeug hat im April in Halberstadt Sprengstoffspezialisten der Polizei auf den Plan gerufen. Die Mitarbeiterin einer Spielhalle hatte sie gerufen, weil es in einem Mülleimer tickte. Aus Sorge vor einem Sprengsatz evakuierte die Polizei die Spielothek sowie umliegende Geschäfte. Experten des Landeskriminalamts entdeckten im Mülleimer einen vibrierenden Penisring.

Vogelnest setzt Straßenlaterne in Brand: Ein Vogelnest hat im April in der Ortschaft Winterfeld im Altmarkkreis Salzwedel eine Straßenlaterne in Brand gesetzt. Das Tier hatte mit seinem Bau vermutlich einen Kurzschluss ausgelöst. Das Nest ging in Flammen auf, auch das Lampengehäuse brannte vollständig ab.

70 Kilometer mit mit Rollator unterwegs: Ein 68-Jähriger fuhr im Juni nach eigenen Angaben mit seinem Elektrorollator mehr als 70 Kilometer von Clausthal-Zellerfeld nach Halberstadt. Dabei erreichte das Gefährt gerade einmal eine Höchstgeschwindigkeit von sechs Kilometer pro Stunde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille.

Polizei verfolgt Schaf: Ein freilaufender Schafbock hat sich im Juni in der Innenstadt von Stendal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Erst nach einem knappen Kilometer konnte die Polizei das Tier stellen. Mit Hundeleinen und Helfern wurde es überwältigt.

Paprika statt Warndreieck: Ein Mann aus Litauen blieb im August auf der A2 nahe des Rastplatzes Börde mit einem Motorschaden auf dem Standstreifen liegen. Mangels Warndreiecks platzierte er eine Schüssel voll signalroter Paprika hinter seinem Wagen. Die Polizei honorierte die Kreativität und verzichtete auf ein Bußgeld. (dpa)