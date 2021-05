Pandemie in Sachsen-Anhalt: Wie Corona die Gesundheitsämter belastet

Halle (Saale) - Die Gesundheitsbehörden im Land ächzen unter der Last der Pandemie und stocken Personal auf. Die Nachverfolgung der Kontakte fällt immer schwerer.

Der Pionier der Bundeswehr in Havelberg Matthias Kuchnia (2.v.r.) und der Politikwissenschaftstudent Finn Härtel (2.v..l.) unterstützen Mitarbeiter vom Gesundheitsamt des Landkreises Bitterfeld-Wolfen bei der Corona-Kontaktnachverfolgung.

Im Zuge der gestiegenen Coronavirus-Fallzahlen können die Gesundheitsämter im Land ihre Aufgaben - auch abseits der Pandemie - kaum noch erfüllen. Das geht aus einer Umfrage der MZ unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt hervor.

„Wir haben die Grenze des Machbaren erreicht“, sagt Marko Jeschor, Sprecher des Salzlandkreises. Und in Magdeburg, wo die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 100 liegt, können die Infektionsketten teilweise nicht mehr rekonstruiert werden. „Obwohl wir mit 20 Mitarbeitern ermitteln, ist die Kontaktnachverfolgung nicht mehr vollständig möglich“, so Amtsarzt Eike Hennig.

Zuletzt gab es in Sachsen-Anhalt eine deutliche Steigerung bei den Neuinfektionen. Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium 159 Ansteckungen innerhalb eines Tages mit Corona im gesamten Land. Für die Gesundheitsämter ist jeder neue Fall mit zahlreichen Aufgaben verbunden.

Corona: Kontaktverfolgung in der Börde nicht vollständig abgesichert

Dazu gehören Quarantäneanordnungen sowie die Ermittlung von Kontaktpersonen. Das sollte schnell erfolgen, um Infektionsketten zu identifizieren. In einigen Kreisen mit geringeren Fallzahlen - etwa Stendal oder dem Harz - funktioniert die zeitnahe Nachverfolgung noch. Bei anderen hat die Geschwindigkeit gelitten, wie Uwe Baumgart vom Bördekreis sagt: „Die Kontaktverfolgung kann nicht vollständig abgesichert werden, es entstehen Rückstände, denn die Abarbeitung innerhalb eines Werktages funktioniert nicht mehr.“

Bis auf Magdeburg geben jedoch alle Kreise an, dass die Kontaktketten noch vollständig ermittelt werden können – nur langsamer. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte vergangene Woche darauf hingewiesen, dass in Deutschland bei drei von vier Infektionen der Ursprung nicht klar ist.

Udo Pawelczyk, Sprecher des Kreises Anhalt-Bitterfeld, warnt: „Bleiben die Fallzahlen auf diesem hohen Niveau oder steigen weiter an, werden die aktuellen personellen Ressourcen für die vollständige Nachverfolgung nicht mehr ausreichen.“

Corona in Sachsen-Anhalt: Personal im Infektionsschutz massiv aufgestockt

Aufgrund der Vielzahl neuer Aufgaben wurde das Personal im Infektionsschutz massiv aufgestockt. Das ist allein deswegen notwendig, weil dort in den vergangenen Jahren viele Stellen unbesetzt blieben. Um die Lücken schnell zu schließen, wurden Angestellte aus anderen Bereichen der Verwaltung rekrutiert - so zum Beispiel im Burgenlandkreis.

„Im Moment stammen 22 der 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus anderen Ämtern“, sagt Kirsten Wilke, Referentin von Landrat Götz Ulrich (CDU). Darüber hinaus nehmen viele Kreise die personelle Unterstützung anderer Institutionen in Anspruch. So etwa Mansfeld-Südharz, wo derzeit zwei RKI-Mitarbeiter sowie vier Bundeswehrsoldaten im Gesundheitsamt helfen.

Gesundheitsämter schreiben neue Stellen aus

Um die Personalnot langfristig zu mildern, wurden bereits in zahlreichen Kreisen neue Stellen in den Gesundheitsämtern ausgeschrieben – so sucht Dessau-Roßlau zum Beispiel aktuell sechs Mitarbeiter. Finanziert werden solche neuen Jobs auch über ein Bund-Länder-Programm, das im September beschlossen wurde. Mit vier Milliarden Euro sollen bis 2026 etwa 5.000 neue Stellen geschaffen werden.

Am Montag warb zudem der Landkreistag um Unterstützung der Gesundheitsämter durch Personal der Landesverwaltung. Eine Forderung, die Tobias Krull, kommunalpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, für unterstützenswert hält. „Aus unserer Sicht ist die Nachverfolgung von Infektionsketten momentan wichtiger, als die Durchführung von Betriebsprüfungen durch Beschäftigte der Finanzämter“, sagte Krull. (mz)