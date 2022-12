Letztes Konzert: City verabschieden sich von Sachsen-Anhalt

Weg vom Fenster: Die Ostrocker von City geben in Magdeburg ihr letztes Sachsen-Anhalt-Konzert vor 6.000 Fans. Darunter ist auch ein prominentes Pärchen.

Die Ostrocker um Frontmann Toni Krahl (Mitte) begeisterten in der Magdeburger Getec-Arena 6.000 Fans.

Magdeburg/MZ - „Casablanca“, „Der King vom Prenzlauer Berg“, „Das Blut so laut“ und natürlich „Am Fenster“: Songs, die im Osten jeder kennt und die die Band City zum Kult werden ließen. Nach 50 Jahren soll aber nun Schluss sein für die Ostrocker, sie sind auf ihrer Abschiedstournee, die sinnigerweise „Die letzte Runde“ heißt – und am Freitag verabschiedeten sie sich von ihren Fans in Sachsen-Anhalt.