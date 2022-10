Wie sieht die Zukunft von ARD und ZDF aus, inhaltlich und in Sachen Rundfunkbeitrag? Beim 51. Halleschen Wirtschaftsgespräch diskutierte Senderchefin Karola Wille mit dem Publikum. Was die Gäste wissen wollten.

Halle/MZ - Wie geht es weiter mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Zeiten veränderter Mediennutzung – und was kommt dabei auf die Gebührenzahler zu? Solche und ähnliche Fragen standen am Dienstagabend bei der 51. Auflage der Halleschen Wirtschaftsgespräche in der Aula der Martin-Luther-Universität im Mittelpunkt. Dort war MDR-Intendantin Karola Wille zu Gast.