Halle/MZ - Die 13-Jährige stieg aus der Straßenbahn, als zwei Jugendliche ihr im November vorigen Jahres in Halle ein Bein stellten, um sie dann rassistisch zu beleidigen, zu bedrohen und körperlich zu attackieren. Das Mädchen stammt aus der Ukraine. Die Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt des Vereins „Miteinander“ hat den Fall in ihrer am Dienstag veröffentlichten Bilanz rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt für das vergangene Jahr dokumentiert – als eine von neun als antislawistisch eingestuften Attacken: Angriffe, die im Zusammenhang stehen mit Russlands Überfall auf die Ukraine. Unter den Betroffenen waren nicht nur Menschen aus der Ukraine, sondern etwa auch ein 50-jähriger Russe, der in Halle-Neustadt wie aus dem Nichts heraus von einem Unbekannten mit Fäusten geschlagen und für den Angriff Russlands mitverantwortlich gemacht worden war.

