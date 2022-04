Opferberatung sieht hohes Niveau rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Angriffe in der Straßenbahn, Pöbeleien im Supermarkt, Überfälle vor der Haustür: Rechte Gewalttaten bleiben in Sachsen-Anhalt auf einem hohen Niveau. So attestiert es die Mobile Opferberatung des Vereins „Miteinander“ in ihrem neuen Jahresbericht für 2021. Insgesamt 156 rechts-motivierte Gewalttaten gegen 213 Betroffene listet die Opferberatung für vergangenes Jahr auf. Alarmiert sind die Experten, weil die Angriffe von Rechtsaußen auf politische Gegner deutlich zugenommen haben.