Onkels Schicksal: Wie der DRK-Suchdienst Elke Hoffmann hilft, ihren Frieden zu finden

Die Bilder ihrer Familie hat Elke Hoffmann gut gehütet. Nun weiß sie auch, was ihrem Onkel einst in Russland widerfuhr.

Das Kriegsgefangenenlager Beschizki, südwestlich von Moskau, muss - wie viele andere sowjetische Lager - ein Orte des Grauens gewesen sein. In den Lagern mussten die Häftlinge schwerste körperliche Arbeit verrichten. In zwölf Stunden Schichten fällten sie Bäume, schufteten in Steinbrüchen oder brannten in Fabriken Ziegel. Die Verpflegung war schlecht, oft gab es tagelang nur Kleie - wenn überhaupt. Die Gefangenen litten an Unterernährung und Eiweißmangel. Krankheiten konnten die geschwächten Körper leicht angreifen. Ruhr, Fleckenfieber oder Tuberkulose machten die Runde. Nach Schätzungen starben etwa eine Million deutsche Soldaten in den sowjetischen Lagern. Einer davon war Heinz Schwark. Ihn kostete das Lager Beschizki das Leben.