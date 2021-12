Omikron-Variante erreicht Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Die neue Omikron-Variante des Corona-Virus hat nun auch offiziell Sachsen-Anhalt erreicht. Die Landesbehörden haben am Dienstag einen ersten Fall bestätigt. Es handelt sich dabei nach Behördenangaben um einen Mann aus dem Landkreis Harz, der sich mit milden Symptomen in häuslicher Quarantäne befinde. Der Mann soll sich aus beruflichen Gründen zuvor in Südafrika aufgehalten haben, wo die neue Virusvariante erstmals festgestellt wurde und sich massiv verbreitet hat. Mittels einer Sequenzierung hat das Landesamt für Verbraucherschutz nun die Omikron-Variante bestätigt.

Kontaktpersonen wurden informiert

Das Gesundheitsamt habe nun umgehend die Kontaktpersonen des Mannes informiert und in Quarantäne gesetzt, teilte das Landesgesundheitsministerium mit.

Betroffener hat sich selbst in Quarantäne begeben

Südafrika ist von der Bundesregierung als Virusvariantengebiet eingestuft worden. Rückkehrer aus diesem Land müssen sich grundsätzlich direkt nach Ihrer Ankunft 14 Tage lang absondern und in Quarantäne begeben. Es gibt keine Ausnahmen für Geimpfte und Genesene, auch eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne durch eine Freitestung ist nicht möglich. Der betroffene Mann soll dem nachgekommen sein und sich nach seiner Rückkehr aus Südafrika umgehend in Quarantäne begeben haben.