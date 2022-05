Omikron legt Sachsen-Anhalts Schulen lahm

Magdeburg - Die schnelle Verbreitung der Coronavirus-Variante Omikron führt zu immer größeren Einschränkungen des Präsenzunterrichts. Aktuell sind in Sachsen-Anhalt 7.668 Schüler mit Corona infiziert. Das gab das Landesbildungsministerium am Freitag bekannt. Der Anteil der Infizierten springt damit auf 3,9 Prozent - der höchste in Sachsen-Anhalt gemessene Wert. Den bisherigen Rekord von 3,3 Prozent hatte das Land in der Delta-Welle Anfang Dezember erreicht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<