Fußballfans dürfen in Sachsen-Anhalt weiter jubeln

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesregierung hält an den aktuellen Regeln zur Corona-Eindämmung fest und verlängert die Landesverordnung bis zum 23. Februar. Darauf hat sich das Kabinett am Dienstag verständigt. Damit gelten in Sachsen-Anhalt weiterhin einige Sonderregeln: In der Gastronomie bleibt es beim 2G-Konzept ohne zusätzliche verpflichtende Tests, und Drittliga-Fußballspiele können weiterhin vor großer Fankulisse ausgetragen werden.