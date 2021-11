Ohne Fahrkarte unterwegs: Gesuchter muss 896 Tage in Haft

Stendal/Magdeburg - Die Bundespolizei hat in Stendal einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten 41-Jährigen gefasst. Der Mann sei in die Justizvollzugsanstalt in Burg gebracht worden, wo er seine restlichen 896 Tage Haft antreten müsse, teilte die Bundespolizei Magdeburg am Freitag mit. Die Beamten waren am Donnerstag vom Zugpersonal eines Intercity am Hauptbahnhof Stendal gerufen worden, weil der Mann ohne Fahrkarte unterwegs war. Im Fahndungssystem fanden sie diverse Haftbefehle unter anderem wegen Diebstahls, Fahrens ohne Karte und gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung.