Berlin. - Fast neun Monate nach dem Fund eines abgetrennten Oberschenkels in einem Berliner Park ist die dazugehörige Leiche bislang nicht gefunden worden.

Lesen Sie auch: Oberschenkelfund in Berlin: Freundin hat Zweifel - Führt die Spur nach Stendal?

Oberschenkel in Berlin gefunden: Toter stammt aus Osterburg

„Die bisher eingegangenen Hinweise waren nicht so ergiebig, als dass sich daraus eine heiße Spur ergeben hätte“, teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit.

Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben der Ermittler um den 42-jährigen Marcel Falk, der aus Osterburg stammt und zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte.

Marcel Falk aus Osterburg, dessen abgetrennter Oberschenkel am 27. Februar 2024 in Berlin gefunden wurde Foto: Polizei Berlin

Anfang März hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Bevölkerung um Hinweise gebeten und nach Menschen gesucht, die den Mann kannten und Angaben zu seinen Aufenthaltsorten in Berlin machen können.

Verdacht auf Mord: Polizei bittet um Mithilfe

Um Licht ins Dunkle zu bringen, hatte die Berliner Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Darin wollten die Ermittlungsbehörden folgende Fragen beantwortet haben:

Wer kennt Marcel Falk und kann Angaben zu ihm beziehungsweise seinen Kontaktpersonen in Berlin machen?

Wer kann Angaben zu seinen Aufenthaltsorten in Berlin machen?

Hat jemand den 42-Jährigen nach dem 19. Januar 2024 noch gesehen?

Wenn ja, wo und wann?

Wer hat im Volkspark Prenzlauer Berg, in den Tagen vor dem 27. Februar 2024, auffällige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Ablage des Oberschenkels dort stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt 3. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter 030/4664911333, per E-Mail an [email protected] oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Lesen Sie auch: War es Mord? Oberschenkel eines Mannes aus Osterburg in Berlin gefunden

Der tätowierte Oberschenkel des 42-Jährigen war am 27. Februar von Passanten im Volkspark Prenzlauer Berg in einem Gebüsch gefunden worden.

Nach den Angaben wurde die DNA des Körperteils mittels einer Datenbank zugeordnet. Eine medizinische Amputation kann laut Staatsanwaltschaft ausgeschlossen werden, ein Tötungsdelikt hingegen nicht.