Nur wenige Frauen im Handwerk: Geschlechteruntypische Berufe erkunden am Girls' und Boys' Day in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/dpa - Starre Berufsbilder aufbrechen, in eher geschlechteruntypische Berufe reinschnuppern: Beim Girls' und Boys' Day am Donnerstag sind junge Menschen eingeladen, Berufe zu erkunden, die vielleicht nicht den üblichen Vorstellungen von Frauen- oder Männerberufen entsprechen. Nach wie vor seien die zehn am häufigsten gewählten Berufe klar nach Geschlecht sortiert, hieß es seitens des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt.

Büroangestellte und Kfz-Mechatroniker

Bei jungen Frauen liegen bei den Ausbildungen demnach ungebrochen Büroberufe im Trend. Im Jahr 2020 starteten 330 Frauen in Sachsen-Anhalt eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Bei den jungen Männern fanden sich demnach hauptsächlich Handwerksberufe unter den Top Ten. Am beliebtesten war 2020 die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mit 477 Verträgen.

Vor allem im Handwerk sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Nach Angaben der Handwerkskammer Magdeburg liegt der Frauenanteil bei gerade einmal 20 Prozent.