Novum in Sachsen-Anhalt: Das erste Bubble Tent steht in Bösenburg

Von weitem sieht es aus wie eine große transparente Kugel - mitten im Grünen. Steht da etwa ein Bett drin? Tatsächlich. Bubble Tent nennt sich dieses aufblasbare Zelt, das Gäste vor Mücken oder Regen schützt, ihnen aber gleichzeitig einen unverstellten Blick in die Natur ermöglicht. Am Tag zwitschern die Vögel in den Bäumen und in der Nacht leuchten die Sterne direkt über der Bettdecke.

