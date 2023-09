Simulationspatienten Mit Video: Knochenbruch und Depressionen auf Knopfdruck in der Uniklinik in Halle

An der Uniklinik in Halle üben angehende Ärzte und Sanitäter mit Laiendarstellern den Praxisalltag. Ob gebrochene Knochen, Depressionen oder widerspenstige Notfallpatienten – die sogenannten Simulationspersonen schlüpfen dabei in verschiedene Rollen. Warum diese Art des Schauspiels nur wenig mit Theater gemein hat.