Notfall und Katastrophen: Sachsen-Anhalt will Warnsysteme ausbauen

Sirenensystem in Deutschland: Vielerorts in Sachsen-Anhalt wurden die Geräte seit 1990 abgebaut.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt plant den Ausbau seiner Warnsysteme, um die Bevölkerung besser vor Katastrophen und Notfällen zu schützen. Zwei große Schritte will das Land in den kommenden Monaten und Jahren machen: Zum einen soll das Sirenennetz deutlich ausgebaut werden, um in Städten und Dörfern weit hörbar Alarm schlagen zu können, auch nachts. Das bekräftigte das Innenministerium in Magdeburg gegenüber der MZ am Freitag. Zum anderen stellen sich die Sicherheitsbehörden aktuell auf die Nutzung des „Cell Broadcast“-Systems ein. Voraussichtlich ab dem Jahresende 2022 sollen Ämter dann über alle Mobilfunk-Netze SMS-Warnungen auf Handys in der Umgebung schicken können.