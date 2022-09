Niedrigere Bezahlung - Laufen Sachsen-Anhalt die Grundschulpädagogen weg?

Sachsen-Anhalts Grundschullehrer verdienen weniger als Kollegen in anderen Bundesländern.

Magdeburg/MZ - Im bundesweiten Konkurrenzkampf um Lehrkräfte warnen Pädagogen in Sachsen-Anhalt vor einem Abwandern junger Fachkräfte. Grund ist das höhere Gehalt in Nachbarbundesländern wie Sachsen und Thüringen: Dort werden Grundschullehrer eine Gehaltsgruppe höher eingestuft als in Sachsen-Anhalt, im Monat macht das mehrere hundert Euro aus.