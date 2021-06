Niedrige Corona-Inzidenzen: Testpflicht wird deutlich reduziert

In Sachsen-Anhalt kann die testpflicht in mehreren Bereichen weiter gelockert werden.

Halle (Saale) - Ab dem Wochenende sind in Sachsen-Anhalt weitere Lockerungen der Corona-Regeln möglich. Grund dafür ist ein besonderer Passus der aktuellen Landesverordnung: Liegen die Inzidenz-Werte für zehn Tage am Stück unter 35, kann die Testpflicht an vielen Stellen wegfallen. Da die Verordnung am 17. Juni in Kraft trat, ist es am Sonntag soweit.

Verantwortlich sind dieses Mal die Landkreise, die darüber entscheiden müssen, ob die Testpflicht in ihrer Region gelockert werden. Profitieren können vor allem Restaurants, bei denen die Testpflicht auch in Innenräumen wegfällt und Sportler, die für ein Training in der Halle ebenfalls nicht mehr getestet werden müssen. Auch bei außerschulischen Bildungsangeboten, Stadtführungen und Kultureinrichtungen kann gelockert werden.

Die 7-Tages-Inzidenz lag am Freitag landesweit bei 2,0. Mit 7,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen weist der Altmarkkreis noch die höchsten Werte auf. Mansfeld-Südharz, Dessau und Anhalt-Bitterfeld liegen bei Null. (mz)