Mit Intel-Ansiedlung in Magdeburg kommt auch Forschungs- und Start-up-Zentrum

Magdeburg/MZ - Der Chip-Konzern Intel kündigte Mitte März an, bis 2026 für 17 Milliarden Euro zwei Chipfabriken in Magdeburg zu bauen. Es ist die größte Investition, die bisher in Sachsen-Anhalt getätigt wurde. Doch welche Ausstrahlung wird sie haben? Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist überzeugt, dass sie in ganz Ostdeutschland positiv spürbar wird. Die MZ-Redakteure Kai Gauselmann und Steffen Höhne sprachen mit Haseloff darüber, warum Intel nach Magdeburg kommt, welche Rolle die EU bei der Ansiedlung spielt und was der Konzern in der Landeshauptstadt vorhat.