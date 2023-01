Marathon in New York Kardiologe aus Halle erfüllt sich Herzenswunsch - von 121 Kilo zum Marathoni

Früher hat Alexander Plehn 121 Kilo gewogen – jetzt ist der Kardiologe wieder fitter und konnte sich mit der Teilnahme am Marathon in New York einen Traum erfüllen. Wie der Mediziner aus dem Saalekreis das geschafft hat.