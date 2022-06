Neun-Euro-Ticket: So lief der erste Tag in Sachsen-Anhalt

Das Neun-Euro-Ticket gibt es in diversen Ticket-Apps, aber auch an Automaten oder in Verkaufsstellen der Verkehrsbetriebe und -verbünde bundesweit.

Halle - Frank Richter ist startbereit. Rucksack geschultert, Infobroschüren der Deutschen Bahn in der Hand, steht der Rentner am Mittwochmorgen in der Kuppelhalle des halleschen Hauptbahnhofs und wartet auf die übrigen Mitglieder seiner Wandergruppe. Sie wollen nach Laucha im Unstruttal. Natürlich mit dem Neun-Euro-Ticket. „Das habe ich schon am ersten Verkaufstag erstanden, am Montag vor einer Woche“, erzählt Richter. Gerade hat er sich am Informationsschalter der Bahn noch eine Auskunft geholt. „So ganz helfen konnten die mir nicht“, sagt er. Aber immerhin: Er musste nicht anstehen.