Neun-Euro-Ticket: Ab wann und wo es überall gilt

Halle/MZ - Die Planungen für das Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr werden zunehmend konkreter. Neben dem angepeilten Starttermin im Juni gilt nun auch als beschlossen, dass die Monatskarte in ganz Deutschland verwendet werden darf. „Wir gehen derzeit davon aus, dass das Ticket vom 1. Juni bis 31. August für neun Euro pro Monat bundesweit und verbundübergreifend im öffentlichen Nahverkehr gültig sein wird“, sagte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) der MZ. Eine in Sachsen-Anhalt erworbene Fahrkarte würde dann auch zur ÖPNV-Nutzung in Bayern, Berlin oder Bremen berechtigen. Bund und Länder arbeiteten derzeit mit Hochdruck daran, praktikable Lösungen zu finden, so Hüskens.