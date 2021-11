Neufassung von Verordnung: Qualifizierung für die Tagespflege wird in Sachsen-Anhalt intensiviert

Sachsen-Anhalts Sozialministerium will eine Qualifizierungsoffensive in der Tagespflege für Kinder in Gang setzen.

Magdeburg/DUR/awe - Mit einer Neufassung der Tagespflegeverordnung für Sachsen-Anhalt will das Sozialministerium eine Qualifizierungsoffensive in der Tagespflege für Kinder in Gang setzen. Wie das Ministerium am Montag in einer Pressemitteilung informiert, müssen die Pflegenden nun den Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder nicht nur bei der Tätigkeitsaufnahme absolvieren, sondern alle zwei Jahre.

Fortbildungen verpflichtend - Sprachniveau B2 als Voraussetzung

Auch die Teilnahme zu einer jährlichen Fortbildung im Rahmen von zwei qualitätsgerechten Kursen soll verpflichtend sein. Darüber hinaus wird mit der neuen Verordnung ein Nachweis von Sprachkenntnissen auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates für die Tagesmütter- und Väter vorausgesetzt.

Weiter will das Sozialministerium auch Tagespflegenden einen qualifizierten Berufseinstieg ermöglichen, die keine pädagogischen Fachkräfte sind. Diese müssen unter anderem ein 80-stündiges Praktikum in einer Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflegestelle absolvieren und die tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung bestehen.

Mit der Neufassung der Verordnung soll die Qualifizierung von Tagespflegepersonen an die insgesamt gestiegenen Anforderungen von frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung angepasst werden. In Sachsen-Anhalt arbeiten derzeit 174 Frauen und 13 Männer in der Kindertagespflege.