Seit Juli sollen Patienten Medikamente per Versichertenkarte erhalten – eine Variante des E-Rezepts. Welche Probleme alle frustriert.

Neues E-Rezept - und Patienten in Sachsen-Anhalt sind wieder frustriert

Ein Mann löst mit seinem Handy ein E-Rezept in der Apotheke ein. Das geht nun testweise auch mit der Versichertenkarte.

Halle/MZ - Das neue E-Rezept frustriert Patienten und Ärzte in Sachsen-Anhalt. Seit Juli sollen Medikamente über die Versichertenkarte in Apotheken abgeholt werden können. Doch Ärzte sprechen von einem Hauruck-Verfahren. „Die kurzfristige Einführung ist übereilt. Sie hat die ausreichende Vorbereitung in den Arztpraxen verhindert“, erklärt Tobias Brehme, Sprecher der Ärztekammer.